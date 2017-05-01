Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Galatasaray’ı yenerek lig ikinciliği için umutlanan Fenerbahçe, kümede kalma yolunda son kozlarını oynayan Çaykur Rizespor’u konuk etti Kadıköy’de. İki takım arasındaki istatistiklere bakıldığında sarı-lacivertliler açık ara favori görülüyordu. Ancak Fenerbahçe’nin bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalarda galibiyet oranının yüzde 50’de kalması, ayrıca son 4 sırada yer alan takımlara 6 maçta 9 puan kaptırması Rize için umut doğuruyordu. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Sow’un golü Fenerbahçe’yi 1-0 üstünlüğe taşısa da, 14’te Şener’in inanılmaz hatasını affetmeyen Oğuz Han skoru dengeledi: 1-0.

Sow’dan hayat öpücüğü

Erken gelen goller keyifli bir maçın habercisi olarak değerlendirildi ama beklenen gerçekleşmedi. İlk yarıdaki cılız ataklardan ses gelmezken, ikinci yarıda kalecilerin devleşmesi skor gelişimine izin vermedi. 66’da Rize, Kweuke’yle gole yaklaştı ama Fabiano sakatlanma pahasına kalesini korudu. Son dakikalarda tüm hatlarıyla saldıran Fenerbahçe, Rize kalesini ablukaya aldı. Ancak bu sefer de Gökhan kalesinde devleşti. Umutların tükendiği anda Sow bir kez daha sahne aldı. Senegalli 90+2’de uçarak vurduğu kafayla Kanarya’yı kanatlandırdı: 2-0.