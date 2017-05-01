Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta dün gündüz kuşağında önemli bir toplantı vardı. Tevfik Yamantürk yönetiminde ilk defa toplanan divan kurulunda konuşan Başkan Fikret Orman’ın öne çıkan sözü şampiyonlukla ilgili temenniydi... Orman, yönetim olarak 5. yıllarını doldurduklarını ifade ederek “Biz dünyanın en süper insanları değiliz, ya da ben dünyanın en iyi başkanı değilim. Ama artık ekip olarak daha iyi hareket ediyoruz. Süleyman Seba’dan sonraki en güçlü dönemdeyiz. Allah bizlere 2 sene, 3 sene üst üste şampiyonlukları gösterdi. Bu mübarek üç aylarda Allah inşallah bizlere 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar nasip eder” dedi.

Güneş’le devam

Şenol Güneş’le devam etmek istediklerini de vurgulayan Orman “Şenol Güneş ve ekibiyle yaptığımız anlaşma 2 artı 1 yıldır. Bir yıl daha sözleşmemiz bulunuyor. Sözleşmeler çok önemli şeyler değildir. Mutsuzluk olduğu takdirde teknik direktörle devam etmek zorlaşır. Biz hocamızla çok mutluyuz. Bir senelik sözleşmesi bulunmasına rağmen, sezon sonu oturup, daha uzun süreli ilişki için gayret içinde olacağız” diye konuştu. “Kimseyle kavga etmeyelim. Sokaktaki Beşiktaşlılar bizden icraat bekliyor, boşuna boşuna kavga ortamına girmeyelim” deyen Orman, “Beşiktaş’ta her zaman muhalefet olacaktır. Bunun yeri divan kurulu değildir, yeri genel kuruldur” sözlerini kullandı.

Aynı tepkiyi veririz

Fikret Orman, Medipol Başakşehir’in Çaykur Rizespor ile yaptığı maçtan sonra yaşanan olayları ve verilen cezaları da değerlendirip “Bu bir kazadır. Başakşehir 3-2 önde, son dakikada gol yiyorlar ve maç 3-3 bitiyor. Çıkıyorlar dışarıda otobüse binecekleri noktada oyunculara ana avrat küfrediliyor. O sinirle yapılıyor. Bizim başımıza gelse biz de aynı tepkiyi verebiliriz. Biz başka takımın durumundan yararlanacak kulüp değiliz” dedi.