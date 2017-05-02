Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

M.Başakşehir-Beşiktaş maçındaki 3-1’lik skor MHK’nın hesaplarını da altüst etti! Puan farkının korunması ya da 10’a çıkması halinde MHK’nın pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki işi kolaylaşacaktı. MHK, 10 puan fark olması halinde hiç derbi yönetmemiş ve bu yıl FIFA kokardı takmış olan Halil Umut Meler’i düşünüyordu. Ancak zirve ile en yakın takipçisi arasındaki puan farkının 4’e inmesi derbide daha tecrübeli hakemleri ön plana çıkardı. Halis Özkahya dün akşamki Bursa-G.Saray maçından geçer not alsaydı derbi ona verilecekti. Ancak Faty’nin Ahmet Çalık’a tekmesinde kırmızı kart yerine sarı verdi ve şansını kaybetti. Ön plana çıkan isim ise Mete Kalkavan oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin plasesi ise Bülent Yıldırım. MHK’nin toplantısı da yarın.

EN GÜÇLÜ ADAY METE KALKAVAN:

MHK ‘FIFA kokartlı her hakeme bir derbi’ vermeyi planlamıştı. Son haftalarda MHK’den geçer not alan Kalkavan bu sezon üç büyükler arasında maç yönetemeyen isim olduğu için öne çıktı.

BU YIL KİM HANGİ DERBİYE ÇIKTI?

5.HAFTA Beşiktaş-G.Saray Ali Palabıyık

8.HAFTA G.Saray-Trabzon Fırat Aydınus

10.HAFTA Beşiktaş-Trabzon Mete Kalkavan

11.HAFTA F.Bahçe-G.Saray Cüneyt Çakır

13.HAFTA F.Bahçe-Beşiktaş Hüseyin Göçek

16.HAFTA Trabzon-F.Bahçe Ali Palabıyık

22.HAFTA G.Saray-Beşiktaş Bülent Yıldırım

25.HAFTA Trabzon-G.Saray Halis Özkahya

27.HAFTA Trabzon-Beşiktaş Ali Palabıyık

28.HAFTA G.Saray-F.Bahçe Fırat Aydınus

KİMLERİN NEDEN ŞANSI YOK?

1) CÜNEYT ÇAKIR: M Başakşehir-Beşiktaş maçını yönetti, şansı kalmadı.

2) HÜSEYİN GÖÇEK: G.Birliği-Antalya maçında sakatlanmıştı, tedavisi sürüyor.

3) HALİS ÖZKAHYA: Bursa-Galatasaray maçında Faty’nin Ahmet Çalık’a tekmesinde net kırmızı kartı atlaması derbi şansını sıfırladı.

4) ALİ PALABIYIK: F.Bahçe-Ç.Rize maçını yönetti, şansı kalmadı.

5) ALPER ULUSOY: Derbi siftahı yok. Şansı sıfır.

6) H.UMUT MELER: Lider ile 2.takım arasındaki puan farkı 10 olsaydı; en güçlü adaydı.

7) FIRAT AYDINUS: Son G.Saray-F.Bahçe derbisini kusursuz yönetti. Ancak fazla F.Bahçe maçına çıktı ve 21 Eylül 2015’te bu yana Beşiktaş maçına verilmedi.

8) BÜLENT YILDIRIM: MHK, Ç.Rize-M Başakşehir maçındaki performansını yetersiz buldu. Geçen hafta dinlendirdi. Az da olsa şansı var.