Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Çaykur Rize ağlarını iki kez sarsarak Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren Moussa Sow için Teknik Direktör Dirk Advocaat “O bir forvet değil, kanat oyuncusu” yorumunu yapmıştı. Hollandalı çalıştırıcı, takımın en skorer ismini iki ayı aşkın bir süredir yedek oturtmasını ise “Fizik kondisyon olarak hazır değildi” sözleriyle açıklamıştı. Ancak Lille formasıyla Fransa’da gol krallığına ulaşan “Kanat oyuncusu” Sow, attığı gollerle sadece 3 puanı getirmekle kalmadı. Senegalli aynı zamanda takımdaki en isabetli golcü olduğunu da kanıtladı. Lig maçlarında kaleye çektiği 14 şutun 13’ünde isabet yakalayan Sow tam 11 kez de gol sevinci yaşadı. Sow’un yüzde 79’luk isabet yüzdesine karşın Emenike yüzde 21, Fernandao yüzde 22, RvP ise yüzde 44’te kaldı.

İlk 5 yolunda koşuyor

Rize’ye attığı 2 golle sarı-lacivertli formayla ligde attığı gol sayısını 62’ye yükselten Mousa Sow, Fenerbahçe’nin bu kulvardaki en skorer 8. ismi oldu. Selçuk Yula, Ogün Altıparmak gibi efsaneleri geçme imkânı yakalayan Sow’un takımda kalması için Fenerbahçe de girişimlerini hızlandırdı. Yönetim, Senegalli yıldız için Al Ahli’yle yeniden kiralama şartlarını konuşmaya başladı. Sow ise Advocaat’a sitem etse de Fenerbahçe’de kalma isteğini yineledi. Tribünlerin sevgilisi olan golcü “Kimseye saygısızlık etmek istemiyorum ama neden oynamadığımı da anlamıyorum” sözleriyle Advocaat’a mesaj gönderirken “Ben bu kulübü çok seviyorum. Her zaman kafamın burada olduğunu, aklımın burada olduğunu gösterdiğimi düşünüyorum” diye konuştu.