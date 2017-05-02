Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray takımı, geçen hafta F.Bahçe’ye mağlup olarak taraftarını yıkmış, camiayı sarsmış, hedefleri de TT Arena’nın çimlerine gömmüştü. Fakat sarı-kırmızılılar gerçekten maç boyunca rakibinden üstün oynamıştı. İnadından vazgeçerek Riekerink sistemine dönen Tudor da futboldan memnundu. Hırvat hoca dün sistemi bozmadı. G.Saray, Bursa maçına çok hızlı başladı. 5’te sol tarafta topla buluşan Bruma, Aziz’i geçtikten sonra içeriye çevirmek istedi. Ertuğrul’a çarpan top filelerle buluştu: 1-0. Golden hemen sonra ceza sahası sağ çaprazında Yasin topun altına girdi, kaleciyi aşan meşin yuvarlağı çizgide Aziz Behich çıkardı. 25’te savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Sabri çok sert vurdu. Bu sefer çizgide müdahale eden Ertuğrul oldu. 35’te Sabri yükseltti, Podolski gelişine vurdu. Top az farkla auta çıktı.

Kükremeye devam

İlk yarıda Bursa’ya oyun kurma şansı tanımayan G.Saray devreyi golle kapattı. 45’te soldan içeriye hızla kat eden Bruma, Podolski ile verkaç yaptıktan sonra, kaleyi karşına aldı. Portekizli son vuruşta da hata yapmadı: 2-0 G.Saray oyunun ikinci bölümünde kaldığı yerden devam etti. 57’de sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta, Sneijder orta yapmadı adeta gol pası verdi. Ahmet de bu muhteşem pasa kafasını uzattı: 3-0. 60’ta orta alanda kapılan topu Sneijder, Podolski ile buluşturdu. Alman yıldız ceza yayının içinden düzgün bir şutla Harun’u avladı: 4-0. Farktan sonra da kontrol Cimbom’da kaldı. Sneijder ve Bruma ile Bursa kalesine tehditler devam etti. 89’da Yasin Öztekin, Şamil’den söktüğü topu çaprazdan tavana astı; skoru yazdı: 5-0.