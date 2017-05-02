Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Levante Başkanı Quico Catalan, geçen sezon La Liga'dan 2.Lig'e düştüklerinde vefa göstererek arkalarında duran taraftarlara verdikleri sözü tutacaklarını açıkladı. Bu sezon 2.Lig'de Levante'nin oynadığı iç saha maçlarının % 85'ine gelen taraftarlara önümüzdeki sezon La Liga kombineleri ücretsiz verilecek.

Valencia şehrinin takımı Levante, geçen sezon La Liga'da 38 maçta 32 puan toplayabilmiş ve son sırada yer alarak 2.Lig'in yolunu tutmuştu. 2.Lig'de 36. haftada Oviedo'yu yenen ve son 6 haftaya üçüncü sıradaki Getafe'nin 19 puan önünde girerek La Liga'ya yükselmeyi garantileyen Levante'de sezon başında "2.Lig'de 18 ve üstünde iç saha maçımıza gelen kombine kart sahibi tarafarlara yeni sezonda terfimiz halinde La Liga kombinesi ücretsiz verilecek" vaadinde bulunulmuştu.

Levante'nin 2.Lig'de en pahalı kombineleri üyeler için 350, üye olmayanlar için 400 Euro olarak belirlenmişti. Başkan Catalan, "Sezon başında hedeflerimizi ortaya koyup bir söz verdik. Takım da, taraftar da bu hedefe tavizsiz yürüdü. Bu başarıda teknik heyetin, futbolcuların ve taraftarın payı çok büyük. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutacağız. Bu çalışmanın kulübe duyulan aidiyeti iyice güçlendirdiğine inanıyoruz. Hesaplarımıza göre üyelerimizin yaklaşık % 80'i bu kampanyadan faydalanmış olacak" dedi. Levante'nin üye sayısı 12 bin 500 dolayında...