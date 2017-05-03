Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rize karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinde kavuşacağı formasıyla bir kere daha kalesinde devleşmeye hazırlanıyor. Bu sezon ligde oynanan Galatasaray derbilerinde topa geçit vermeyen tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş’a karşı lig ve kupada başarıyla koruduğu kalesini bu defa da düşürmemeye kararlı. Hatta bunun için ekstra mesaide. Takım çalışmalarının yanı sıra özel program uygulayan Volkan Demirel kendi hazırlıklarının yanı sıra arkadaşlarının da derbiye tam motivasyonla çıkabilmesi için düzenli konuşmalar gerçekleştiriyor.

Şampiyonluk hayal olabilir

Kupa ve lig ikinciliği hedefine vurgu yapan Volkan Demirel “Bu sezon camianın beklentilerine karşılık veremedik. Ancak derbilerde aldığımız galibiyetlerle onların yüzünü bir nebze olsun güldürmeyi başardık. Şimdi elimize yepyeni bir fırsat geçti. Bu derbiyi kazanmamız ligin zirvesinde depreme sebep olabilir. Belki biz şampiyon olamayacağız ama Beşiktaş’ın da yoluna taş koyabiliriz” sözleriyle şampiyonluk yolundaki siyah-beyazlılara çelme takabileceklerini hatırlattı. Volkan sezon nasıl biterse bitsin Vodafone Arena’da ilk lig galibiyetini almanın da çok önemli olduğunu vurguladı. Vodafone Arena’da Beşiktaş’a ilk yenilgisini tattıran takımın Fenerbahçe olduğunu söyleyen Volkan Demirel “Kupadaki coşkuyu ligde de yaşayabiliriz. Unvan silmek bizim işimiz” sözleriyle arkadaşlarını derbiye motive ediyor.