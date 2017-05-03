Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'de Spor Toto Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren iki ekibin maçında gülen taraf Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Samet Aybaba'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golü 41'de Rıdvan Şimşek kaydetti.

Göztepe'de Gençer Cansev, 14'te direkt; Sivasspor'da ise Ziya Erdal, 45'te çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Sivasspor aldığı bu galibiyetle puanını 55'e yükseltti ve bitime 3 hafta kala lider Evkur Yeni Malatyaspor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Göztepe ise 46 puanda kaldı ve play-off yarışına bir adım daha uzaklaştı.