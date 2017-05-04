Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016-2017 Voleybol Sezonunu Kupa Voley ve Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı medya günü düzenledi.

Kupa Voley’de 3. kez mutlu sona ulaşan ve ardından Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayarak kupayı 5. kez kazanan Fenerbahçe'nin başarılı kadın sporcuları, iki kupayla birlikte basın mensupları önünde gövde gösterisi yaptı. Dereağzı Tesisleri Fenerbahçe Voleybol Şubesi'nde gerçekleşen medya gününde sarı-lacivertli kadın voleybol takımı ve teknik ekibi medya gününe tam kadro katıldı.

Medya gününde kadın voleybolcular basın mensuplarına röportajlar verirken, organizasyonun ardından Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı sporcuları iki kupayla birlikte poz verdiler.