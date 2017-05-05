Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona hayal kırıklığıyla başlamasının ardından devre arasında yeni bir sayfa açarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor’da hareketli günler yaşanıyor. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Ersun Yanal geleceğin kadrosunu kurmak için sıkı bir çalışma temposu yürütüyor. 50. yılda şampiyonluk planları yapan Trabzonspor’un transfer listesinde Burak Yılmaz, Bony, Ribery, Tunay Torun, Doria, Tolgay Arslan, N’Diaye, Alper Potuk, Emre Akbaba ve Deniz Türüç gibi yıldızlar bulunuyor. Ersun Yanal da transfer ekibiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde araştırmalarını sürdürüyor. Fırsat buldukça yurt dışına oyuncu izlemek için çıkan Yanal, dünyanın her bölgesinde oyuncu takiplerini sürdürüyor.

Kimler yok ki?

Bordo-mavililer yukarıda belirtilen isimler dışında birçok oyuncuyla da görüşmelerini sürdürüyor. Hollanda’nın Nijmegen takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha Ferdi Kadıoğlu’nun da peşinde olan Fırtına, ABD ekiplerinden Orlando City’de oynayan 22 yaşındaki Cyle Larin’i de listenin en başına aldı. 68 karşılaşmada fileleri 38 kez havalandırmayı başaran Larin, süratiyle de öne çıkıyor. ABD’de Chicago Fire takımında forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu David Accam’a ise Ersun Yanal’ın raporu olumlu olursa teklif yapılacak. Menajerlerin Trabzonspor’a önerdiği Ribery, Fellaini ve Burak Yılmaz gibi yıldızlar için de nabız yoklayan yönetimin bu transferle ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde şekillendirmesi bekleniyor.