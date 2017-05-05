Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş deplasmanında kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber geldi. Mehmet Topal’ın cezalı, Şener’in de sakatlığı sebebiyle kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Dirk Advocaat’ın yüzü sağlık ekibinin başarısıyla güldü. Yoğun tedavi uygulanan Simon Kjaer ve Hasan Ali dünkü idmanda kontrollü çalışırken ayağındaki şişlik büyük ölçüde inen Lens de düz koşulara başladı. Sağlık heyeti üç oyuncunun da derbide oynayabileceğini belirtirken, Lens’in iğneyle sahaya çıkabileceği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Advocaat da Beşiktaş karşısında tercih edeceği ilk 11’i büyük ölçüde belirledi.

RvP-Sow beraber

Şener’in boşluğunu Ozan’la dolduracak olan Dirk Advocaat, Mehmet Topal’ın yeri için Neustädter, Salih ve Aatıf arasında seçim yapacak. Advocaat’ın mutlak galibiyet hedeflediği derbideki en kritik hamlesi ise Robin van Persie ve Moussa Sow’u aynı anda sahaya sürmek olacak. Derbilerde coşan iki golcüsünden de faydalanmayı hedefleyen Hollandalı, Sow’u sol kanada çekip en uçta RvP’ye şans tanıyacak. Takımın yükünü ise Josef sırtlayacak. Sambacı, Topal’ın yokluğunda defansif olarak görev yapacak. Advocaat, oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda “Disiplini korur, takım oyunu oynarsak zoru kolay yaparız” vurgusunda bulundu.

Devler Ligi hayali bitmedi

F.Bahçe Şampiyonlar Ligi hayalini kuruyor. İkincilik için çekiştiği Başakşehir’in Beşiktaş’ı yenmesine hem sevinen hem üzülen sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak iddiasını sürdürme hedefinde. Advocaat yönetimindeki sabah idmanında sarı-lacivertliler koordinasyon hareketlerinden sonra, pas çalışması ve çift kale taktik maçı yaptı.

Onlar düşünsün

Beşiktaş derbisine bilenen Fenerbahçe’de kaptanlar Volkan Demirel ile Mehmet Topal bir toplantı organize etti. Camianın beklentilerine vurgu yapan Volkan, bu karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarının altını çizerken, “Beşiktaş’ı Kadıköy’de elimizden kaçırdık. Ama bu sefer şansları yok. Takım olursak onlara evlerinde ikinci yenilgiyi de biz tattırırız” dedi. Tecrübeli file bekçisi “O statta büyük bir baskı olacak ama bunu biz değil rakip hissedecek” ifadesini kullandı. Kart cezası sebebiyle derbide forma giyemeyecek olan Mehmet Topal ise arkadaşlarından sakin kalmalarını istedi. Topal “Tribünlere kulaklarınızı tıkayın ve sahaya konsantre olun. Rakibimiz kazanmaya mahkûm. Baskıyı da onlar düşünsün” dedi.