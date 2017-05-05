Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darıca’da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı’nın sevimli üyelerinden olan 97 yaşındaki Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, hafta sonunda Vodafone Arena’da oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde tahminde bulundu. 23 Nisan 2017 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucunu yaptığı tahmin ile doğru bilen Tuki şimdi de Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için tahminde bulundu. İki takımın da bayraklarının olduğu kutuların önünde uzun süre bekleyen Tuki, maç berabere mi bitecek acaba düşüncelerinin akıllardan geçtiği sırada tercihini yine Fenerbahçe’den yana kullandı.

ÇOCUKLARIN TAHMİNİ DE FENERBAHÇE OLDU"

Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Arda isimli çocuk, “Maç ya berabere bitecek ya da Fenerbahçe kazanacak. Fenerbahçe’nin gollerini Robin van Persie ve Josef de Souza atacak” dedi. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Mehmet isimli küçük bir taraftarın ise maç konusunda yaptığı tercih herkesi güldürdü. Küçük Mehmet, Beşiktaşlı olmasına rağmen maçı Fenerbahçe’nin kazanacağını söyledi.

“İYİ OYNAYAN KAZANSIN AMA TURKI’NİN TAHMİNİ FENERBAHÇE"

Yapılan tahmin ile ilgili açıklamalarda bulunan Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Tuki yaşı itibariyle oldukça tecrübeli. 97 yaşında ve derbiler hakkında da artık tahminleri doğru çıkıyor. Örneğin, Galatasaray - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe’nin kazanacağını bilmişti. Uzun süre Galatasaray’a doğru gidip son anda Fenerbahçe’yi seçmişti. Maçta bir bakıma böyle gerçekleşti. Galatasaray üstünlüğü vardı ama son dakikalarda Fenerbahçe maçı kazandı. Bugün yine tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Maçı bekliyoruz, bakalım Tuki doğru bilecek mi? Tabi ki biz kurum olarak dostluk kazansın istiyoruz. Maçın güzel bir atmosferde oynanmasını istiyoruz. İyi oynayan kazansın ama Tuki’nin tahmini Fenerbahçe” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki’nin Galatasaray - Fenerbahçe maçının sonucunu doğru bilmesinin ardından hayvanat bahçesi yetkilileri Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için yapılan tercihin doğru çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor.