Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren Hedef TV, bir spor programını izleyiciyle buluşturuyor. Eski Telegol yorumcuları; Gökmen Özdenak ve Engin Verel’i kadrosuna katan Hedef TV, Yasin Dallı moderatörlüğünde Hedefgol adlı programla sporda da iddiasını ortaya koyacak. 7 Mayıs Pazar gününden itibaren her Pazar ve Pazartesi saat 22.30'da yayınlanacak olan programda,hakem dünyasının cesur sesi Muhittin Boşat’ta yer alıyor. Programdaki beşinci isim ise kısa sürede ekranların yeni fenomeni olmaya aday sürpriz bir eski Beşiktaşlı futbolcu olacak. Yasin Dallı’nın moderatörlüğünü yapacağı ve ilk olarak 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden sonra saat 22:30'da yayınlanacak olan Hedef Gol yorumcularıyla olduğu kadar, röportajları ve özel haberleriyle yayın yapacak.