Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuttosport Gazetesi, Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut ile Inter yöneticisi Ausilio'nun birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Bir restoranda yemek yiyen ikilinin, Arda Turan'ın transferi için görüştükleri iddia edildi.

Habere göre; Inter Kulübü’nün bu transferi gerçekleştirmek için Barcelona’ya 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi gerekiyor.

Arda bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 13 gol-7 asistlik performans sergiledi. Arda Turan'ın çin kulüplerinden de teklif aldığı biliniyor.