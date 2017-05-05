Tuttosport Gazetesi, Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut ile Inter yöneticisi Ausilio'nun birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Bir restoranda yemek yiyen ikilinin, Arda Turan'ın transferi için görüştükleri iddia edildi.
Habere göre; Inter Kulübü’nün bu transferi gerçekleştirmek için Barcelona’ya 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi gerekiyor.
Arda bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 13 gol-7 asistlik performans sergiledi. Arda Turan'ın çin kulüplerinden de teklif aldığı biliniyor.