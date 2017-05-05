Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diego Costa'nın Çin hayallerine soğuk duş... İspanya'da çıkan Brezilya doğumlu forvetin Çin'e 100 milyon dolar rekopr bonservis bedeliyle transfer olacağı haberlerini iddialarda adı geçen Tianjin Quanjian kulübü yalanladı.

Tianjin Quanjian, Çin'in mikroblog sitesi Weibo'daki hesabından "Chelsea futbolcusu Diego Costa'yı Tianjin'e transfer edeceğimize dair artan söylentiler üzerine Costa ile böyle bir transfer konusunda bugüne kadar biraraya gelmediğimizi deklare ederiz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Chelsea Kulübü ile iletişim kurulup kurulmadığı yönünde bir ifade kullanılmaması dikkat çekerken bugüne kadar" vurgusu da "Açık kapı bırakıldı" yorumlarına yol açtı.

İspanya'da bu transfer iddialarını ilk ortaya atan Cadena Sar, Diego Costa ve menajeri Jorge Mendes'in Tianjin Quanjian yetkilileriyle biraraya gelerek anlaştıklarını iddia etmişti. Haberlerde Chelsea'ye 100 milyon dolar bonservis, futbolcuya da yıllık 30 milyon Euro ödeneceği öne sürülmüştü.

Bu bedellerin gerçeğe dönüşmesi durumunda Shanghai SIPG'nin Oscar için 60 milyon Euro ödeyerek kırdığı Asya rekoru da tarihe gömülecek. Tianjin, Ocak ayında da Costa'yı almak istemiş ancak futbolcuyu cezbeden teklife rağmen Chelsea golcüsünü bırakmamıştı. Bu gelişme sonrası İngiliz basınında Costa'nın teknik direktör Conte ile tartıştığı ve takımdan kesildiği öne sürülmüştü.