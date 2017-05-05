Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray 5 yıl aradan sonra sezonu kupasız kapatacak. Bu başarısızlığı seneye tekrar yaşamamak için yöneticiler sıkı çalışıyor.

CAROLE VE LİNNES GÖZDEN ÇIKARILDI

Sarı kırmızılılar yeni oyuncu transfer etmeden önce gelecek sezon düşülmeyen isimlerle yollarını ayıracak. Cim Bom'un yollarını ayıracağı isimler yavaş yavaş belli oluyor... Fanatik'teki habere göre, sarı- Kırmızılılar'ın gözden çıkardığı 2 isim; Lionel Carole ve Martin Linnes oldu.

CAROLE İÇİN TEKLİFLER VAR

Yeni sezonda kadrosuna 8 takviye yapmaya hazırlanan ve bir sağ, bir de sol bek almak için düğmeye basan Galatasaray yönetimi, Carole ve Linnes'e gelen teklifleri değerlendirip hem bonservis bedeli kazanmayı hem de maaş bütçesinde yer açmayı planlıyor. Özellikle Carole'e birkaç Fransız kulübünün ilgisi olduğu biliniyor. 26 yaşındaki sol bek, 5 milyon Euro ve civarındaki herhangi bir teklif karşılığında satılacak.

LİNNES DE GİTMEK İSTİYOR

1.5 sezonda bekleneni veremeyen Martin Linnes'in de 2-3 milyon Euro civarında bir bedele serbest bırakılması düşünülüyor. İlk 11'de şans bulamayan Norveçli futbolcunun da Galatasaray'dan ayrılma düşüncesine sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu iki oyuncunun yerine daha tecrübeli ve savunması güçlü isimleri kadrosuna katmak istiyor.