Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Rıza Yıldırım, organizasyon tarihinde büyüklerde ilk kez kürsüye çıktı. Türkiye’ye, Novi Sad’ın ev sahipliğindeki organizasyonda ilk altın madalyayı getiren isim olan Rıza, gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Avrupa şampiyonalarında yıldızlar ve gençlerde altın madalya aldığını belirten milli güreşçi, kendisinden dünya ve olimpiyat şampiyonlukları beklenilmesine rağmen büyüklerde en önemli derecesini 17. Akdeniz Oyunları’nda birinci olarak elde ettiğini ifade etti. Şimdi Avrupa şampiyonu olmasının keyfini süreceğini söyleyen Rıza, Dünya Şampiyonası’na katılıp katılmayacağına sonra karar vereceğini ifade etti.

Bazı şeyler ters gitti

30 yaşında gelen şampiyonluğun gururunu yaşadığını söyleyen Rıza, “Üst düzey bir hazırlık dönemi geçirmedim ama tecrübemle ilk Avrupa şampiyonluğuma ulaştım” dedi. Avrupa Güreş Şampiyonası’na ikinci kez katıldığını hatırlatan Türk sporcu, “Büyüklerde hiç madalyam yoktu. Ülkeme altın madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Benden aslında daha önce şampiyonluklar bekleniyordu ancak bazı şeyler biraz ters gitti. İki sene Güneydoğu’da öğretmenlik yaptım. Çok problem yaşadım. Şu an Tokat’ta öğretmenlik yapıyorum. 30 yaşındayım, daha önce şampiyon olurdum ama bu durum benimle alakalı değil. Bu şampiyonada finale kalınca altın alacağımı düşündüm. Şampiyonluğum Türkiye için sürpriz oldu ama benim için değil” diye konuştu.