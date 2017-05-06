Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panathinaikos'u 3-0'lık seriyle geçerek THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Finale yükselmeyi başaran Fenerbahçe, dev organizasyon öncesinde basın mensuplarıyla buluşacak. 8 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30'da Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek olan medya gününde Euroleague yetkililerinin yapacağı röportajlar ve çekimlerin ardından basın mensupları, oyuncularla bir araya gelecek.