Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray – Kasımpaşa maçında teknik direktör Igor Tudor'un Bruma tercihi tartışma konusu oldu. Hırvat çalıştırıcı, 18. dakikada Portekizli yıldızı oyundan çıkarak Garry Rodrigues dahil etti.

TEKNİK DİREKTÖR TERCİHİ

Herkes başlangıçta Bruma'nın sakatlığının olduğunu zannetti. Maç öncesinde herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan genç futbolcunun, teknik direktör tercihi ile değiştirildiği ifade edildi. Kenara gelen Bruma'ya herhangi bir müdahale yapılmadı.

KİMSE ANLAMADI

Garry Rodrigues'den önce Tudor, Eren Derdiyok'u ısınmaya gönderdi. Tudor sonradan karar değiştirerek, Rodrigues'i ısındırmadan oyuna soktu. Tudor'un bu kararı anlaşılamadı.