Wings For Life World Run koşusu dünya ile aynı anda saat 14.00’da start aldı. Kültürpark Fuar İzmir’in Lozan Kapısı’ndaki startla başlayan yarış renkli anlara sahne oldu. Yarışa katılan 36 omurilik felçlisi tekerlekli sandalyeli sporcu da oluşturulan ekipler tarafından itilerek yarışa dahil oldu. Yarışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, oyuncu Ayşe Tolga ve Müjde Uzman’ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Lozan Kapısı’ndan çıkış yaparak Şair Eşref Bulvarı, Atatürk ve Liman Caddesinden geçip Altınyol’a çıktıktan sonra Karşıyaka sahili boyunca, Cemal Gürsoy Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı’nı geçecek koşucular için Foça’ya kadar parkur çizildi. Starttan tam yarım saat sonra dünya ile aynı anda iki yakalama aracı da hareket etti. İzmir’de 6 bini aşkın sporcunun kayıt yaptırdığı ve 24 farklı ülkede aynı anda başlayacak olan Wings for Life World Run’dan elde edilen gelirin yüzde 100’ü ve koşucuların yaptığı bağışlar doğrudan Wings For Life Vakfı’na aktarılarak omurilik zedelenmelerinin tedavi araştırmalarında kullanılıyor. Katılım bedeli 80 TL olarak belirlenirken, isteyenler yarışa katılmadan da bağış yapabiliyor.
Koşamayanlar için koştular
07.05.2017 - 23:59 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Omurilik felçlilerinin tedavilerine katkı sağlamak amacıyla, tüm dünya ile aynı anda başlayan Wings For Life World Run koşusu Kültürpark Fuar İzmir Lozan Kapısı’ndan start aldı.
Etiketler : wings for life world run,kültürpark fuar izmir lozan kapısı,
471304 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/471304.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
30
19
8
3
59
29
30
65
2
Başakşehir
30
18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
30
16
9
5
54
28
26
57
4
Galatasaray
30
16
4
10
56
36
20
52
5
Trabzonspor
30
14
6
10
36
30
6
48
6
Antalyaspor
30
13
7
10
37
38
-1
46
7
Kasımpaşa
30
11
7
12
41
40
1
40
8
Gençlerbirliği
30
10
10
10
28
29
-1
40
9
Konyaspor
30
10
10
10
35
38
-3
40
10
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
11
Alanyaspor
30
11
4
15
48
56
-8
37
12
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
13
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
14
Bursaspor
30
10
5
15
30
51
-21
35
15
Kayserispor
30
9
6
15
42
53
-11
33
16
Ç. Rizespor
30
7
6
17
37
48
-11
27
17
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
18
Adanaspor
30
6
5
19
29
55
-26
23
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor 2 - 3 Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor 2 - 3 Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray 1 - 3 Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor 6 - 0 Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş 1 - 1 Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
32
16
10
6
46
26
20
58
2
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
3
Eskişehirspor
32
16
10
6
60
39
21
55
4
Giresunspor
32
14
8
10
38
32
6
50
5
Boluspor
32
15
5
12
51
52
-1
50
6
Göztepe
32
14
7
11
50
49
1
49
7
Ümraniyespor
32
12
12
8
40
33
7
48
8
Altınordu
31
12
10
9
40
36
4
46
9
Balıkesirspor
31
9
12
10
51
40
11
39
10
Denizlispor
32
11
9
12
45
43
2
39
11
Elazığspor
31
11
10
10
37
32
5
37
12
Samsunspor
32
9
8
15
26
42
-16
35
13
Adana Demirspor
31
8
13
10
43
46
-3
34
14
Manisaspor
31
9
9
13
43
48
-5
33
15
Şanlıurfaspor
32
8
9
15
36
43
-7
33
16
Gaziantep BŞB
32
8
9
15
33
43
-10
33
17
Bandırmaspor
32
8
7
17
40
52
-12
31
18
Mersin İ.Y.
32
6
10
16
33
66
-33
25