Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Final Four'a bir kez daha yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Olimpiakos, CSKA, Real Madrid gibi çok tarihi takımlara karşı mücadele edeceğiz. En iyi şekilde de Real Madrid maçının hazırlıklarına başlayacağız. İstanbul'da olduğumuz için bizim otomatik olarak Final Four'da olmamız gerektiği düşünülüyordu. Bu bizim omuzumuza çok büyük bir yük bindirdi. İstanbul'da olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan sahada neler yapacağımız." dedi.



Ekpe Udoh sürprizi!

Önlerinde 2 lig maçı olduğunu kaydeden Obradovic, "Ondan sonra, Real Madrid maçına hazırlanmak için 1 haftamız kalıyor. Bu da yeterince bir zaman. Bir kez daha bu organizasyonun parçası olduğum için çok mutluyum." sözleriyle prestijli organizasyona kaldıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1992'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'da, Partizan ile Joventut Badalona'yı yenerek kupayı kazandıklarının hatırlatılması ve aradan bunca yıl geçmesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Obradovic, " '25 yıl uzun bir süre değil mi?' diye sorarak soruyu yanıtlamaya başlayan Obradovic, "Şunu söyleyebilirim. Aynı motivasyonla hazırlanıyoruz. Final Four'a kalmak çok güzel bir şey. Değişik bir tecrübe. Oyuncuların çok iyi çalışıp önlerindeki fırsatları değerlendirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ YENEBİLİR, HERKESE YENİLEBİLİRİZ"

Her takımın birbirini yenebileceğinin kaydedilmesi ve kendi takımında öne çıkarabileceği bir özelliğinin sorulması üzerine de tecrübeli coach, "İyi oyuncularımız var. Takımdaki pozisyonlarına çok hakimler. Madrid'den de geçen senelerden tecrübelerimiz var. Final Four'un ne kadar zor olduğunun herkes bilincinde. Geçen seneki iki maçı da uzatmaya götürdük. Neredeyse bir karar maçın seyrini değiştirdi. Böyle bir tecrübeyle ve takımın kalitesiyle herkesi yenebiliriz, herkese de yenilebiliriz." yanıtını verdi.



Final Four'da oynacakları maçlarda konsantrasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan Zeljko Obradovic, "Yarı finalde oynayacağımız rakibi çok iyi tanıyoruz. İki sene önce de aynı şekilde Final Four'da karşılaştık. Normal sezonda da onlarla oynadık. Hem burada hem Madrid'de oynadık." dedi.

"İstanbul'un ev sahibi olması baskı yapıyor mu?' ve CSKA'yı finalde rakip olarak görmek ister mi?" sorularını Obradovic, "Aslında tamamen sonuca bağlı. Kazanırsanız avantaj gibi gözükür, kazanmazsanız değilmiş gibi gözükür. Hep bir yük oluyor ama taraftarımızın desteği bize iyi gelmiştir. Ben coach'um. Çok ciddi bir işim var. Basketbol aslında 40 dakika oynadığımız bir oyun. Sonucu bir ribaunt'a bağlayamayız. Şu anda en büyük rakibimiz Real Madrid. Başka hiçbir şeyi düşünmüyoruz." sözleriyle yanıtladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve oyuncularıyla arasındaki diyaloğun sorulması üzerine de Obradovic, "Önemli olan onlar. Her zaman oyuncuları örnek gösteririm; çünkü hepimiz ne kadar bir şeyler yapsak da önemli olan onlar. Bütün işi onlar yapıyor.

3 yıldır da Final Four'a kalabiliyorsak organizasyonun çok büyük payı var. Başkanımız, teknik ekiple biz buradayız. İçeride çok sağlıklı ilişkilerimiz var. Onun için başarılı oluyoruz. 30 maçın sadece 7'sini tam kadro oynamamız çok kolay bir şey değil. Oyuncularım çok akıldı. Çok çalışıyorlar. Şu andaki en büyük dileğim, şu andaki herkesin Final Four'a kadar sağlıklı olması." temennisinde bulundu.

OBRADOVIC'TEN ATAMAN AÇIKLAMASI

Obradovic, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın kendisini örnek aldığıyla ilgili gelen bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Bütün hayatım boyunca rakiplerimize saygı duymaya çalıştım. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Dörtlü Final'in İstanbul'da olmasıyla birlikte fazla taraftarımız olacak. Herkes bize destek versin ve rakiplere saygılı olsun. Basketbolun buna ihtiyacı var. Real Madrid-Barcelona arasında futbolda oynanan maçta Messi'nin golünden sonra iki taraftar yan yanaydı. Basketbol da bu olsun istiyorum."

"SADECE 7 MAÇ TAM KADRO OYNAMIŞIZ"

Genel Menajer Maurizio Gherardini ise takımın yaşadığı sakatlıklara vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı, "Her sezon başı bir plan yapıyoruz ve bu planın başında Avrupa'nın en iyi takımlarının arasında olmak ve burada kalmak. Çok büyük bir başarı elde ederek 3. kez Final Four'a kalmayı başardık. Bu türk basketbolu ve taraftarları adına çok güzel bir şey. Bu kez İstanbul'da olması nedeniyle çok farklı. Herkes 1.9 saniye kala CSKA'ya kaybedince ve organizasyon İstanbul'da olunca mutlaka Final Four'a kalırız diye düşündü. Ancak her sezon çok farklı. Takımın kimyası farklı, Euroleague formatı değişti.

Final Four'a kalınca çok mutlu yüzler gördük; ancak bu zamana gelinceye kadar endişeli yüzler de gördük. Play - off'taki performansımıza çok şaşıranlar da oldu. Ancak biz 30 maçın 7 tanesini sakatlıklardan dolayı tam kadro oynayabildik.

Çok iyi bir ekibimiz var. Oyuncularımız ve teknik kadromuz üstesinden iyi geldi. Ama işimiz bitmedi. Çok iyi 3 takım hedef için savaşacaklar. Son 2-3 sene kazandığımız tecrübelerin bize çok katkısı olacak. Taraftarın katkısı olacak. İstanbul'da olması çok fark etmiyor. Berlin'de de Madrid'de de aynı destek vardı. Hepimiz bu büyük hedef için çalışacağız."