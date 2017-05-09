Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabına koyan sarı-lacivertli futbolcu, altına da "Bu ülkeyi seviyorum" mesajını yazdı. Sow'un bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.