Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabına koyan sarı-lacivertli futbolcu, altına da "Bu ülkeyi seviyorum" mesajını yazdı. Sow'un bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
BAŞA DÖN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabına koyan sarı-lacivertli futbolcu, altına da "Bu ülkeyi seviyorum" mesajını yazdı. Sow'un bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Etiketler : sow,moussa sow,erdoğan,fenerbahçe,