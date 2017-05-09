Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın bu sezon en fazla gol atan ismi Cenk Tosun, son haftalarda takımına beklenen katkıyı yapamadı.



Milli futbolcu, son 10 Süper Lig maçında sadece 2 gol atabildi. Bu sürede Siyah Beyazlılar’ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor ve 4-3 galip geldiği Trabzonspor maçlarında fileleri havalandıran Cenk, toplamda 17 gole ulaştı.

Bu sezon 30 lig maçının 29’unda forma giyip, 27’sine ilk 11’de başlayan Cenk, son iki haftadaki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sessizliğini bozamadı. Şampiyoluğun kilidini açacak bu iki kritik mücadelede gol bulamayan milli oyuncu, eleştiri oklarının hedefi oldu.

25 yaşındaki futbolcu yaşadığı performans düşüklüğünün ardından gol krallığındaki liderliğini de kaybetti. Geride kalan hafta fileleri iki kez havalandıran Aytemiz Alanyaspor’dan Vagner Love, toplam gol sayısını 18’e çıkardı ve 17 gollü Cenk’in 1 golle önüne geçti.