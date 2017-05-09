Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takıma yapılacak takviyeleri bitirebilmek için yönetimi seferber etti.

Sarı lacivertliler gizlilikle yürüttüğü transfer çalışmalarında iki santrfor üzerinde duruyor. Fernandao'nun sakatlığı sonrası yeni sezon kampına ne şartlarda döneceğinin belirsiz olması, yönetimin planını etkiledi. Sarı Lacivertliler, kiralık olan Moussa Sow için de sezon sonu kulübüyle yeniden görüşecek. Şartlarda anlaşılması halinde Sow kadroda tutulacak.

Mehmet Ekici'yi Trabzonspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe orta sahaya bir hücum oyuncusu daha transfer etmek istiyor. Sol ayaklı bir orta saha oyuncusuyla görüşen yönetim, kısa zaman içerisinde bu transferi de bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe bir diğer kiralık oyuncu Jeremain Lens'in durumu ise Sunderland ile yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek. Lens'in takımdan ayrılması halinde sağ kanada da takviye yapılacak. Yönetim bu konuda da B planı hazırlıklarına başladı.