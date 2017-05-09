Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund'da forma giyen milli yıldız Emre Mor takımın fitnes koçu tarafından aşağılandı.



Antrenman sırasında Emre Mor'a fiziksel olarak zarar vermeye ve aşağılamaya çalıştığı belirtilen fitness koçu Rainer Schrey'in Emre Mor'u emekleme pozisyonunda dakikalarca sahada süründürdüğü ortaya çıktı. Schrey'in bu hareketi sonrası kulüp harekete geçti.

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan da yaşananları doğrularken yaşananlar da Emre'nin hiçbir suçunun olmadığını ve bundan kulübün de haberdar olduğunu söyledi.



Bild gazetesinde yer alan habere göre Rainer Schrey'in sözleşmesi uzatılmayacak ve 54 yaşındaki fitnes uzmanı sezon sonunda görevden ayrılacak.