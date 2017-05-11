Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitime 2 hafta kala, ilk ikiye girip Spor Toto Süper Lig'e yükselmeye 3 aday var. Bu ekipler; 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Evkur Yeni Malatyaspor, 58 puanla ikinci sırada yer alan Sivasspor ve 55 puanla üçüncü basamakta bulunan Eskişehirspor.

Teknik direktör İrfan Buz'un çalıştırdığı ve ligin 33. haftasında Boluspor'u konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, kalan 2 maçından birini kazanması durumunda Spor Toto Süper Lig'e yükselecek.

Osman Özköylü ve Mesut Bakkal sonrası yoluna Samet Aybaba ile devam eden Sivasspor da bu hafta deplasmanda Adana Demirspor'u yenerse, son haftaki skor ne olursa olsun, 1 sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e dönmeyi başaracak.

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli yönetimindeki Eskişehirspor ise kalan 2 maçını kazanıp, son hafta Sivas'ta karşılaşacak olan iki rakibinin puan kayıplarını bekleyecek.

ÜÇLÜ AVERAJA KALMA İHTİMALİ DE VAR

Sezon sonunda bu 3 takımın aynı puanda yer alması ve ilk 2 sırayı üçlü averajın belirlemesi ihtimali de var. Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Eskişehirspor sezonu 61'er puanda bitirebilir. Bu durumda Sivasspor ve Eskişehirspor ipi göğüsleyecek; Evkur Yeni Malatyaspor play-off'a kalacak. Eskişehirspor ile Sivasspor arasındaki ikili averajda ise Yiğidolar üstün durumda.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off için de büyük bir yarış var. 50'şer puanlı Giresunspor ile Boluspor'un yanı sıra 49 puanlı Göztepe, 48 puanlı Ümraniyespor ve 47 puanlı Altınordu, ilk 6 için diğer adaylar.

TFF 1. Lig'de alt sıralar ise deyim yerindeyse ateş çemberi...

32 hafta sonunda 25 puan toplayabilen Mersin İdman Yurdu'nun küme düşmesi kesinleşti. Geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe'ye 6-5 mağlup olan Güney ekibi, iki sezon üst üste küme düştü. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de yer alan Mersin İdman Yurdu, önümüzdeki sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek.

31 puanlı Bandırmaspor, 33'er puanlı Büyükşehir Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor, 34 puanlı Adana Demirspor, 35 puanlı Samsunspor, 36 puanlı Manisaspor; kalan 2 maçlarına TFF 1. Lig'de tutunmak için çıkacak.

TFF 1. Lig'de 33. hafta karşılaşmaları aynı saatte oynanacak. Tüm maçlar 14 Mayıs Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.