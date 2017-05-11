Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Madrid cephesi için sportif direktör Cenk Ergün, İspanya'ya giderek Coentrao için İspanyol kulübü ile temasları sıklaştırdı.

Bu sezon Real Madrid'de çok fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki portekizli oyuncunun sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. Sarı kırmızılı yönetim, bu oyuncuyu ilk etapta kiralık olarak daha sonraysa satın alma opsiyonu kullanarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Carole için gelen teklifler değerlendirilecek ve Fransız oyuncu ile yollar ayrılacak.

Forvet hattı için de çalışmalarını sıklaştıran yönetim, Alvaro Negredo'nun transferi için bonservis sahibi Valencia ile masaya oturacak. Sarı Kırmızılılar, İspanyol golcüyü kadroya katıp hücum bölgesinde elini güçlendirmek istiyor.

Alvaro Negredo, kiralık forma giydiği Premier Lig'de Middlesbrough formasıyla 34 maçta görev alırken 9 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Valencia, 2015 yılında Negredo için Manchester City'ye 28 milyon euro bedel ödemişti.