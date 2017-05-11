Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

U23 Milli Futbol Takımı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları B Grubundaki ikinci maçında Umman’a 3-2 mağlup oldu. Azal Arena’da oynanan karşılaşmada miller, 27. dakikada Melih Okutan ve 45+2’de Oğuzhan Kayar ile gol bulurken, Umman’ın gollerini 58. dakikada El Matroushi, 63. dakikada El Yahyaei, 73. dakikada penaltıdan El Ghassani attı. Ay-yıldızlılarda Muhammed Demirci, karşılaşmanın 56. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

Milliler, gruptaki ilk maçında Cezayir’e 2-1 yenilmişti. Türkiye gruptaki son maçını 15 Mayıs Pazartesi günü Filistin ile oynayacak.