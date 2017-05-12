Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta sonunda oynan Fenerbahçe derbisinde, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’e yaptığı el hareketi yüzünden PFDK’ya sevk edilen ve dün 1 maç ceza aldığı açıklanan Talisca ile ilgili Fikret Orman sert açıklamalarda bulundu. Orman, Disiplin Kurulu’nun kararının beklendiği saatlerde “Savunmamızı yaptık. Büyük ceza beklemiyorum. Çünkü inanılmaz derecede bir tahrik var. Teknik heyetimiz tarafından futbolcularımız derbi öncesinde ikaz edildi. Talisca’ya zaten biz ceza vereceğiz. Sen oyuncuya ana avrat küfredeceksin, iteceksin, sonra akıcı görüntü yok diye disipline sevk edilmeyeceksin. O zaman ben de oyuncularıma ‘Hakem arkasını döndüğünde ana avrat küfredin, cezası yok’ mu diyeyim? Bu mudur? Rakip bu zihniyetle gelmiş. Başakşehir’in lehine sonuç aldık demeçleri çok komik. Talisca tahrik edildi ama hareketi doğru değil, biz ceza vereceğiz” dedi.

Talisca için etkili savunma

Orman’ın açıklamalarının hemen ardından PFDK derbideki olaylarla ilgili kararını açıkladı. Buna göre, Anderson Talisca’ya, Volkan Demirel’e yaptığı ‘parmak hareketinden’ dolayı 1 maç ceza kesildi. Karar ise oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla alındı. Kupadaki derbide ‘dil hareketi’ yapan Van Persie de benzer şekilde görüntülerden Disiplin Kuruluna sevk edilmiş, 3 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından 2’ye düşürülmüştü. Talisca’nın sadece 1 maç ceza almasında Beşiktaş Kulübü’nün hazırladığı ayrıntılı savunma etkili oldu. Başkan Fikret Orman, yönetici Umut Güner ve Avukat Şafak Yazıcı’nın konunun ‘tahrik’ kısmıyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladığı belirtildi. Savunmada, Volkan Demirel’in Talisca ile yaşadığı gerginlikte oyuncuyu itip kaktığı ve arkasından galiz bir şekilde küfürler savurduğu belirtildi. Savunmayı göz önüne alan Disiplin Kurulu ‘tahrik’ indirimi yaparak Talisca’yı 1 maçla cezalandırdı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Bakırköy Sadi Konuk Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Acil Bölümü’nün açılışını yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman “Derbide çok beğenilen bir futbol ortaya koyduk. Kaybettiğimiz bir şey yok. Biz 2 puan öndeyiz. 4 maçımız var. Başakşehir’in 1 beraberliğinde bile 1 yenilgi hakkımız olacak. Taraftarıma sesleniyorum. Bu sene de şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.