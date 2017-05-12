Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yaptığı çalışmalarda sona geldi.

Dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler özellikle Ukrayna'da önemli görüşmelerde bulundu. Yönetim, Shakhtar'lı Taison'un transferinde önemli aşama kaydetti. Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olmasını avantaja çevirmek isteyen yönetim, imza parasıyla transferi bitirmek istiyor. Taison için Beşiktaş da futbolcuyla temasa geçti. Brezilyalı yıldızın kısa süre içerisinde kararını netleştirmesi bekleniyor.

Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Jose Sosa'nın da peşini bırakmıyor. Orta sahaya Ekici haricinde bir takviye daha yapmak isteyen yönetim Milan'da forma giyen Arjantinli futbolcu için menajerler aracılığıyla temasları sürdürüyor. Sarı lacivertliler hem sene başında hem de devre arasında Sosa ile görüşmüş ancak transfer sonuçsuz kalmıştı.

Orta sahadaki bir diğer seçenek de Dinamo Kiev'in tecrübeli futbolcusu Yarmolenko. Uzun süredir sarı lacivertlilerin transfer listesinde bulunan Yarmolenko için daha önce de Kiev kulübünün kapısı çalınmıştı.

Fenerbahçe daha önce menajeriyle görüştüğü Emre Mor için de temaslarını koparmadı. Milli futbolcuyu Bourssia Dortmund'dan kiralamak isteyen yönetim; Emre Mor ve kulübünden gelecek olumlu cevabı bekliyor.

Kadrosuna iki santrfor katmak isteyen Fenerbahçe, Krasnodar'lu Smolov'a olan ilgisini sürdürüyor. Yönetim, Krasnodar ile oynanan iki UEFA Avrupa Ligi maçında futbolcuyu beğenmiş ve ilk temas o dönem kurulmuştu.