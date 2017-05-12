Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordüzü Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen idmana tüm futbolcular katılırken, oyuncuların moralli ve hırslı oluşları gözlerden kaçmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman öncesi saha ortasında toplantı yapan Teknik Direktör İrfan Buz, futbolculara Boluspor maçıyla ilgili disiplinli ve soğuk kanlı olunması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Buz, “Sizinle bu sene tüm Türkiye’ye örnek olacak bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Yeri geldi üzüldük, yeri geldi kırıldık. Ama tek bir şey hep oldu, inanç. Biz hep inandık ve çok çalıştık. Sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Şimdi önümüzde tek 90 dakikalık bir mücadele var. Bu mücadelenin sonucu ne olursa olsun, sizler benim gönlümün şampiyonu oldunuz bile” sözleriyle, oyuncularına yönelik duygusal bir konuşma yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da sarı kart cezalıları Amutu ve Rahman Buğra ile sakatlığı süren Ayite Boluspor maçında forma giyemeyecek.

İnönü Stadı’na veda maçına taraftardan büyük ilgi

Evkur Yeni Malatyaspor’un Boluspor ile oynayacağı maç camia açısından Süper Lig yolundaki son 90 dakika olmasının yanında aynı zamanda İnönü Stadı’na da veda anlamı taşıyor. 1970 yılında hizmete giren İnönü Stadı, şehre yapılan yeni stadın yeni sezonda açılacak olması nedeniyle TOKİ’ye devredilerek yıkılacak. Malatyalı futbolseverler, İnönü Stadı’na veda maçında tribündeki yerini alabilmek için Boluspor maçı biletlerine büyük ilgi gösterdi.

Çarşamba gününden itibaren satışa sunulan müsabaka biletlerinin tamamına yakının satıldığı ifade edildi.