Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Ndiaye’nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Rusescu’nun şutunda kaleci Lukac sağına giden topa uzanarak gole izin vermedi.

16. dakikada Mehmet Güven’in ceza sahası içinden gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada sol kanattan Olcan’ın kullandığı serbest vuruşta altıpas noktasında Costodio topu ağlara yolladı. 0-1

48. dakikada sol kanattan gelişen atakta Olcay Adın topu Osmanlıspor ceza sahasına gönderdi. Altı pasta meşin yuvarlağa gelişine vuruş yapan Özer Hurmacı farkı 2’ye çıkarttı. 0-2

53. dakikada Akhisar defansının ceza sahasından bir türlü uzaklaştıramadığı top Pinto’nun önünde kaldı. Pinto, sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gönderdi.

60. dakikada ceza sahasına yakın bir yerde kazanılan serbest vuruşta topun başına Olcay Adın geçti. Adın, sol ayağı ile yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

62. dakikada ceza alanı ön tarafında yapılan kısa paslaşmalar sonrasında ceza alanı içinde topla buluşan Rusescu vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan topu kaleci Lukac yatarak kontrol etti.

63. dakikada Osmanlıspor’da defans oyuncusu Prochazka topu kendi kalesine gönderdi. 0-4

74. dakikada N’diaye’nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş Akhisar defansının müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.

79. dakikada N’diaye, Akhisar ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleyi gördü anda yaptığı vuruşunda kaleci Lukac topu kornere çeldi.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Barış Şimşek xx, Alparslan Dedeş xx, Serdar Diyadin xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Koray xx (Vrsajevic dk. 45 x) Numan xx, Prochazka xx, Pinto xx, Mehmet Güven x (Bifouma dk. 52 x), Luiz Carlos xx, Umar xx, Ndiaye xx, Rusescu xx, Webo x (Maher dk. 70 x)

Yedekler: Hakan Arıkan, Engin, Erdal, Muhammed Bayır

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Akhisar Belediyespor: Milan Lukac xx, Miguel Lopes xx, Mustafa Yumlu x, Caner Osmanpaşa x, Ömer Bayram xx, Custodio x (Aykut dk. 38 x), Soner Aydoğdu x, Olcay Adın xxx (Larsson dk. 76 x), Ricardo Vaz te xx, Özer Hurmacı xx (Orhan Taşdelen dk. 85 ?), Cikalleshi xx

Yedekler: Bora, Muğdat, Onur, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Costdio (dk. 27), Özer Hurmacı (dk. 48), Olcay Adın (dk. 60), Prochazka (dk. 63 k.k.) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Costodio, Ömer Bayram (Akhisar), Numan, Rusescu (Osmanlıspor)