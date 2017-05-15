Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Juventus, Roma deplasmanına şampiyonluk için çıktı. Olimpico'da oynanan maçta perde, 21. dakikada Juventus'lu Lemina'nın golüyle açıldı. Bu golden dört dakika sonra De Rossi, mücadeleye eşitliği getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıya her iki ekip de aynı 11'lerle başladı. 56. dakikada Shaarawy, Roma'yı 2-1 üstünlüğe taşıyan golül attı. 65'te Nainggolan, farkı 2'ye çıkardı. Bu gol aynı zamanda 90 dakikanın da skorunu belirledi. Juventus, şampiyonluk için çıktığı mücadelede Roma'ya 3-1 kaybetti.