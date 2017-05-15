Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin final serisi mücadelesinde Fenerbahçe evinde misafir ettiği Yakın Doğu Üniversitesi’ni 79-72 yendi ve seriyi 2-2’ye getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmede deplasmanda oynadığı ilk iki maçı kaybeden ve evinde oynadığı her iki karşılaşmada büyük bir baskı hisseden sarı-lacivertli takımda Birsel Vardarlı ve Candace Parker 24’er sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Serinin ilk iki maçındaki oyunuyla Fenerbahçeli taraftarlardan büyük eleştiri alan Birsel 24 sayısına 8 ribaund ve 8 de asist ekleyerek mücadelenin en etkili ismi olmayı başarırken, Yakın Doğu’da geçen sezon Fenerbahçe’de oynayan Quanitra Hollingsworth’ün 27 sayı, 11 ribaundluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. İki takım arasındaki şampiyonun belli olacağı beşinci ve son maç 17 Nisan Salı 19.00’da Caferağa’da oynanacak. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takım Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.