Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan karşılaşmada deneyimli teknik adam, Atınç Nukan'ın yerine sarı kart cezası sona eren Tosic'e, Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yaptığı gerekçesiyle PFDK'dan 1 maç ceza alan Talisca'nın yerine ise Atiba Hutchinson'a ilk 11'de görev verdi.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Atınç Nukan, Beck, Gökhan İnler, Demba Ba, Necip Uysal ve Cenk Tosun yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek ise geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından kadroda 5 oyuncuyu değiştirdi. Örnek, Jovic'in yerine Erdem Özgenç, İsmail Konuk'un yerine Ertuğrul Ersoy, Merter Yüce'nin yerine Jorquera, Onur Atasayar'ın yerine Emre Taşdemir ve Stancu'nun yerine de Sinan Bakış'a ilk 11'de şans verdi.

Yeşil-beyazlılarda ise Mert Günok, İsmail Konuk, Faty, Sercan Yıldırım, Furkan Soyalp, Stancu ve Onur Atasayar yedek kulübesinde şans bekledi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü karşılaşma öncesinde ve sırasında stat bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Maç nedeniyle 4 bin 298 polis memuru görev yaparken, jandarma ve özel güvenlik görevlileri de hazır bulunduruldu.

İki ekibin taraftarları, tribünlerde kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.