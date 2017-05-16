Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan Şener Özbayraklı bu maçta takımdaki yerini alabilecek. Sarı kart cezaları nedeniyle ligdeki Antalyaspor maçında oynayamayan Martin Skrtel ve Josef de Souza ile kupa maçı düşünülerek dinlendirilen Robin van Persie de ilk 11'deki yerlerini alacak.

Çaykur Rizespor maçından sonra yaşanan olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 5 maç men cezası alan ancak daha sonra bu cezaları 3 maça düşen Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın cezaları bitti. Yönetim tarafından da affedilen futbolcular, görev verilmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF FİNAL

Medipol Başakşehir, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda eleyerek adını finale yazdırmak istiyor.

Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için her türlü galibiyet ile 3 ve daha üzeri gollü beraberlikler yeterli olacak. 90 dakikanın 2-2 bitmesi durumunda ise uzatma devresine geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi halinde penaltı atışları finalisti belirleyecek.

İKİ EKSİK

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz ise Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.