Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Beşiktaş, Bursa maçında 2-0’lık galibiyetle ayrılırken, oldukça gerilimli geçen maça hem iyi performansı hem de hırçın hareketleriyle Ricardo Quaresma damgasını vurdu.

Sahanın en iyilerinden olan ve futboluyla beğeni toplayan Q7, yaptığı fauller ve verdiği tepkilerle adeta kırmızı karta davetiye çıkardı.

Özellikle ilk yarıda oyundan atılmanın eşiğine kadar gelen Portekizli yıldızın bu hırçın tavırları, en çok teknik direktör Şenol Güneş’i sıkıntıya soktu ve sinirlendirdi.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre ilk yarıdaki iki sert faulü ve hakemi alkışlaması ile oyundan atılacak noktaya kadar gelmesine rağmen sarı kartla yırtan Quaresma’ya devre arasında çıkışan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu adeta haşladı.

ALIRIM SENİ OYUNDAN

Tercüman eşliğinde Q7 ile birebir bir görüşme gerçekleştiren Güneş, “Tamam, iyi oynuyorsun ve takımı ateşliyorsun. Ancak hırçın tavırlarınla da takıma ve kendine zarar veriyorsun. Atılabilirdin. Hırsını anlıyorum ancak kendini kontrol etmelisin. Böyle devam edersen seni oyundan alırım” şeklinde gözdağı verdi.

Quaresma da ikinci yarıda daha sakin olacağının sözünü verdi ve “Böyle gerilimli ortamlarda kendimi tutamıyorum. Ama ikinci yarıda daha sakin olacağım, söz veriyorum” dedi. Bu sözün üzerine Güneş, Q7’yi oyunda tuttu.