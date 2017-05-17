Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen basın toplantısıyla SMS kampanyasını duyurdu.

İhtiyaç duydukları kaynağı sağlamak için SMS kampanyası düzenleme kararı aldıklarını dile getiren Yiğiner, operatörler Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile anlaşma yaptıklarını söyledi.

Başkan Yiğiner, başkent ekibine destek olmak isteyenlerin Turkcell'de 3910, Vodafone ve Türk Telekom'da 1910'a "Yalnız Değilsin Ankaragücü" yazıp SMS göndererek, 10 TL bağışta bulunabileceklerini dile getirdi.

Ekonomik açıdan tablonun iç açıcı olmadığını vurgulayan Yiğiner, "Biz daha ulusal lisans müracaatımızı yapamamışız. Kulübümüzün 20 milyon liraya ihtiyacı var." dedi.

Tüm Ankaralıların kampanyaya katılmasını arzu ettiklerini belirten Yiğiner, "Daha ciddi yardım etmek isteyen taraftarımız için de banka hesabı açtık. Ankaragücü camiasının büyüklüğüne yakışır bir destek olmalı. Gün fedakarlık yapma günü. Bu kampanyayla 20 milyon lira toplayabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

"Bu mücadeleyi bırakmayacağız"

Başkan Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklamalarına atıfta bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malumunuz şampiyon olduk. Güzel de kutladık, eğlendik ama onun akabinde kulübe destek istediğimiz andan itibaren kulübün yöneticilerinin değişmesi gerektiğini, özellikle başkanın, benim değişmem gerektiğini belirttiler. Şampiyonluk kutlamasında 30-40 bin taraftarımızın önünde bir oylama yaptık. 30-40 bin taraftarımız bize, 'Siz devam edin.' dedi. Görünen o ki camia bu yönetiminden memnum. Dolayısıyla biz bu mücadeleyi bırakmayacağız."

"Yönetim olarak sırtımızın sıvazlanmasını isterdik." diyen Mehmet Yiğiner, "Kıt imkanlarla mücadele ederek, çok çalışarak bu başarıyı elde ettiğimizi düşünüyorum. Camia olarak bir ödül beklerdik. 20 milyon liraya ihtiyacımız var. İlk aday olduğumuzda, bu takımı Süper Lig'e çıkaracağımızın sözünü verdik. Dolayısıyla bu takım Süper Lig'e çıkmalı. Bunun mücadelesini hep birlikte vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğiner, şehrin önde gelenlerinin ve siyasetçilerin, taraftarın sevgisine duyarsız kalmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Şehrin dinamikleri, yerel yönetimler ve siyaset yapanlar, bu büyük kitleyi göz ardı etmemeliler. Artık siyasetçilerin de bu anlamda ciddi adım atmaları gerekiyor. Hakkımız olanı zaten alacağız. Biz sadece yerel yönetimlerden, belediyeler ve siyasetçilerden yardım talep ettik, şahıslardan değil. Şahıslara zaten kulübü vermeyi düşünmüyoruz. O zemin de zaten oluşmadı. Mesela bu sezon forma reklamımız boştu. Belediye şirketlerinden reklam alalım dedik. Fakat bizim teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla kulübü başkasına devretme zeminimiz de oluşmadı."

"Hakkımız olanı istiyoruz"

Melih Gökçek ile görüştüklerinde 20 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu söylediklerini aktaran Mehmet Yiğiner, "Geçen ayki meclisten bize 5-10 milyon lira kaynak çıkmış olsaydı... Bu kaynak Ankaralıların kaynağı. Ankara halkının parasını istiyoruz, şahıslarla işimiz yok. Hakkımız olanı, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Şehre kattığımız, katacağımız değerin karşılığını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İletişim kanalını açık tutacağız"

Gökçek ile iletişim kapılarını açık tutacaklarının altını çizen Yiğiner, gereken desteğin sağlanmaması halinde ise kendi başlarının çarelerine bakacaklarını söyledi.

Yiğiner, MKE Ankaragücü camiasının küçümsenmemesi gerektiğine işaret ederek, "Kırmadan, dökmeden samimi bir destek bekliyoruz. Neticesinde bir şey olmayacağını anlarsak, göbek bağımızı kendimiz keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, toplantıya katılan basın mensupları da SMS kampanyasına katılarak, MKE Ankaragücü'ne destek oldu.

MKE Ankaragücü'ne destek vermek isteyenler ayrıca TR20 0001 2009 4110 0010 2605 83 (TL hesabı) IBAN numarasına nakit bağışta bulunabilecek.