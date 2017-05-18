Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de haftayı Bursa galibiyetiyle kapatan ve bitime 3 hafta kala 2 puanlık avantajını koruyan Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesislerinde Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmayla devam etti. Ancak bu antrenmanın diğerlerinden belirgin bir şekilde farkı vardı: NEŞE... Bir süre 5’e 2 pas çalışması ardından da sekiz gruba ayrılık üçerli minyatür kale maç siyah-beyazlılarda galip takım da mağlup takımlar da mutluydu. Turnuvayı Quaresma, Talisca ve Fatih Aksoy’dan oluşan takım kazanırken özellikle Ricardo Quaresma’nın keyfine diyecek yoktu.



Zafer pozu verdiler

Son bölümde de bu defa çift kale maç oynandı. Demba Ba, Rhodolfo, Atınç Nukan, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Fatih Aksoy ve Gökhan İnler’den oluşan yeşil takım galibiyet pozu verdi. Aslında bu antrenmanın mesajı çok netti. Siyah-beyazlılar üzerlerindeki stresi attıklarını ve çok rahat olduklarını gösterdi. Bir anlamda şampiyonluk coşkusu yaşar gibiydiler. Hafta içindeki durum ve görüntü böyle ama cumartesi Kasımpaşa önünde takımın nasıl bir psikolojiyle sahada olacağı merak konusu.



SAKATLARDAN İYİ HABER

Atiba-Gökhan oynar

Bursa maçında yorgun düşen ve sakatlanıp çıkan iki isim vardı: Atiba ve Gökhan Gönül. Dün salonda çalışan ikilinin durumlarının iyi olduğu ve bugün takımla birlikte olacakları açıklandı. Atiba ve Gökhan cumartesi günü Kasımpaşa’ya karşı görev verilirse forma giyebilecek.



ONLAR DÜŞÜNSÜN...

Psikolojik üstünlük

Geçen hafta kapanışı yapan Beşiktaş bu hafta ise zirve yarışındaki Başakşehir’e göre açılışı yapacak. Siyah-beyazlılar cumartesi Vodafone Arena’da kupa yorgunu Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yine kupa yorgunu olacak Başakşehir ise pazar günü Trabzonspor’la oynayacak. Hem de deplasmanda.



DUDU’DAN AÇIKLAMA: Bir yere gitmiyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Palmeiras’ın sol kanadı Dudu’yu beğendiklerini belirtmişti. O Dudu’dan açıklama geldi. 25 yaşındaki oyuncu, kulübüyle 2020’ye kadar muvavelesi bulunduğunu ve şu aşamada ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.



Nice yıllara

Çin’den yarım sezonluğuna kiralanan ve herhangi bir ücret ödenmeyen Ersan Adem Gülüm’ün dün 30. yaş günü kutlandı.