Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezonun takımını kurmak için şimdiden ciddi adımlar atıyor. Mehmet Ekici'ye imza attırmak için gün sayan sarı-lacivertliler, sol kanat için Taison'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra sarı-lacivertliler, gelecek yılın santrforunu da bitirme aşamasına geldi. Bonservisi Arsenal'de bulunan İspanyol golcü Lucas Perez'i 1 yıllığına kiralamaya hazırlanıyor. Kulübün, İngilizler'le kiralama konusunda anlaşmaya vardığı, transfere noktanın konulması için Perez'in son kararının beklendiği ifade edildi. Perez anlaşmaya 'tamam' derse, sezon bitimiyle birlikte imza attırılacak.

DEPORTİVO'DA YILDIZLAŞTI

Perez, Deportivo'daki performansıyla Arsene Wenger'in dikkatini çekti. 2015-16'da La Liga'da 17 gol, 10 asistle oynayan Perez, 2016 yazında 20 milyon Euro bonservisle Arsenal'e gitti. Bu sezon 22 maçta 8 gol 6 asistle oynadı. Etkili sol ayağı, sürati ve bitiriciliğiyle dikkat çeken bir forvet.