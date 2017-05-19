Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir ile kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, kalan üç maçı da kazanıp ipi en önde göğüslemenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlıların şampiyonluğa ulaşması aynı zamanda formaya üçüncü yıldızın gelmesi anlamını taşıyor. Ancak şampiyonluğun manevi hazzı kadar, maddi getirisi de çok cazip. Kartal’ın mutlu sona ulaşması demek aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım demek. Bu ise ‘gelsin paralar’ şarkısının nakaratını oluşturuyor. Şampiyonluk gelmesi durumunda Beşiktaş’ın kasasına ilk olarak TFF’nin vereceği 17 milyon TL girecek. Ayrıca galibiyete 1,3 milyon TL, beraberliğe de 650 bin TL verildiği düşünüldüğünde siyah-beyazlılar şimdiden 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 31.2 milyon TL almayı garantiledi.

Başakşehir de elenirse…

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım bedeli ise 12 milyon avro. UEFA, bu dev organizasyona katılan takımlara ayakbastı parası olarak bu rakamı ödüyor. Bu rakam TV-yayın gelirleriyle, alınacak galibiyet ve beraberliklerle 40 milyon avroya kadar yükselebilecek. Bir de lig ikincisi takımın Şampiyonlar Ligi bileti alamaması Beşiktaş için ‘pastanın üzerindeki krema’ olacak. Zira UEFA ikinci takım kontenjanın gelirini de, yani bir 12 milyon avroluk ödemeyi de siyah-beyazlıların hesabına yatıracak. Bu durumda gelir 50 milyon avronun üzerine çıkacak. Bütün bu gelirler, Beşiktaş’ı hem UEFA Mali Fair Play kıskacından kurtaracak, hem de rakipleri önünde maddi anlamda avantajlı hâle getirecek…