Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar geçen hafta İspanyol golcü Alvaro Negredo için atağa kalkmıştı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Valencia kulübüyle yapılan görüşmeler iyi geçmiş, sarı-kırmızılılar golcü futbolcuyu da ikna etmek için çeşitli formüller denemişti. Eski oyuncuları Riera’yı da devreye sokan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün’den bir an önce bu transferi sonlandırmasını istemişti. Çalışmalarını sürdüren Cenk Ergün, İspanyol yıldızla doğrudan pazarlık aşamasına geçti. Maaş skalasını 31 yaşındaki isme anlatan Galatasaray yetkilisi, yıllık 3,5 milyon avroya kadar çıkabileceklerini bildirdi.

Arjantinli heyecanlı

Negredo sarı-kırmızılılardan düşünmek için kısa bir süre istedi. Galatasaray, İngiltere’den bir ismi daha kadrosunu katmaya hazırlanıyor. O isim ise Pablo Zabaleta. 2008 yılından bu yana Manchester City takımında forma giyen 1985 doğumlu sağ bekin, bu yıl İngiliz temsilcisiyle sözleşmesi sona eriyor. O bölgedeki problemi bir türlü çözemeyen sarı-kırmızılılar da, Arjantinliyi “Tam da aradığımız adam olarak” niteledi ve bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçti. Tecrübeli futbolcunun hem menajeriyle hem kendisiyle iletişime geçen Cenk Ergün, Galatasaray’ın önümüzdeki yıl çok iyi bir kadro kuracağını, Avrupa’da başarıyı hedeflediğini anlattı. Zabaleta da kariyerinin son bölümünde böyle bir teklifin heyecan vereceği olduğunu söyledi.

