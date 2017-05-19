Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman’ın görüşmelerin devam ettiğini resmen açıkladığı Oğuzhan Özyakup’un sözleşmesi konusunda taraflar nihayet mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, kulüple 1 yıl daha mukavelesi bulunan kaptanının sözleşmesini 4 yıllığına uzattı.



BU yıl 1.4 milyon Euro net ücret alan 25 yaşındaki futbolcu yeni mukaveleye göre yüzde 50 zamla yıllık 2.1 milyon Euro kazanacak. Mevcut sözleşmeye göre 10 bin Euro olan maç başı ücreti de yeni anlaşmayla puan başı 4 bin Euro olarak revize edilecek. Siyah-beyazlılar ile Oğuzhan arasındaki yeni anlaşmanın resmi imzasının Kasımpaşa maçının ardından atılması bekleniyor.



5 YILDA 5 KAT ZAM YAPILDI



2012-13 sezonu öncesinde 500 bin Euro bonservis ödenerek Arsenal’dan transfer edilen Oğuzhan, Beşiktaş’ta çıkışı ile dikkat çekerken oyuncunun performansıyla beraber yıllık ücreti de aynı paralellikte arttı. İlk olarak yıllık 25 bin Euro artışla 400 bin Euro’ya 4 yıllığına imza atan Ozzie’nin sözleşmesi 2014-15 sezonu öncesi 2 yıl daha uzatılırken, ücreti yıllık 100 bin Euro artışla toplam 1.2 milyon Euro’ya çıkarıldı.



Yeni anlaşma ile birlikte ilk senedeki ücretinden 5 kat daha fazla para kazanacak olan Oğuzhan geçen sezon ligde 9 gol, 7 asistle şampiyonlukta büyük rol oynarken, bu sezon da 4 gol, 5 asistlik performansa imza attı.



Oğuzhan'ın ardından siyah-beyazlılarda Marcelo ve Necip Uysal’ın mukavelelerinin uzatılması için de görüşmeler devam ediyor.