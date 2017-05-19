Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertlilerin hedefindeki isim ise Arsenal'in İspanyol yıldızı Lucas Perez. Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.Bu sezon forvetlerinden beklediği istikrarı yakalayamayan sarı lacivertliler, Perez'in yanı sıra bir santrforu daha kadrosuna katabilir.

VALBUENA, TAİSON, SOBOL...

Fenerbahçe, Lyon’dan Mathieu Valbuena'yı da transfer etmenin yollarını arıyor. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.

Sarı lacivertlilerin, hedefindeki bir diğer isimse Shakhtar Donetsk'ten Taison. Kulüp, Brezilyalı forvet için mali konularda anlaşmanın yolunu arıyor. Taison'un Ukrayna ekibiyle sözleşmesi gelecek sezonun devre arasında sona erecek.

Mehmet Ekici transferine bitti gözüyle bakan Fenerbahçe yönetimi, iç transferde Hasan Ali Kaldırım'dan yanıt bekliyor. Ancak sarı lacivertliler, Hasan Ali ile yeni sözleşme imzalasa bile bu bölgeye mutlaka bir transfer yapmak istiyor. Arayışlarda öne çıkan isim de Zorya Luhansk'tan Eduard Sobol.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan diğer isimler; Borussia Dortmund'dan Emre Mor, Milan'dan Jose Sosa, Dinamo Kiev'den Yarmolenko ve Persepolis'ten kaleci Beiranwand.