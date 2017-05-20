Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Gaziantep deplasmanından galibiyet çıkararak, Fenerbahçe ile puan farkını ikiye indiren Galatasaray, dün evinde Osmanlıspor’u misafir etti. Sezonu üçüncü bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Osmanlı karşısında da mutlak galibiyet hedefliyordu. Cimbom maça çok istekli, arzulu başladı. Çoğu zaman “Koşmuyor, basmıyor” denilen Wesley Sneijder adeta topun olduğu yerde bitiyordu. Hem kanatları, hem merkezi etkili kullanan sarı-kırmızılı futbolcular tehlikeli bölgede pozisyon bulmakta bir süre zorlandı. Bu süreçte iki karambol yakalayan Osmanlıspor ise gole gidemedi. Galatasaray’da kilidi açan isim günün hırslı oyuncusu Sneijder oldu. 24’te rakip savunmadan seken topa, 18 üzerinde bekletmeden vuran Hollandalı, Arena’yı ayağa kaldırdı: 1-0. Wesley Sneijder’in füzesi Galatasaray takımının iştahını daha da kabarttı.

33’te Webo fileleri havalandırınca statta bir an ölüm sessizliği oldu ama ‘ofsayt’ bayrağı havadaydı... İki dakika sonra sahneye Sinan Gümüş çıktı ve adeta futbolseverlere dejavu yaşattı. Sinan, Bruma’nın ilk yarıda Beşiktaş’a attığı golün benzerini Osmanlıspor’a karşı kaydetti. 5 kişinin arasından çıkan, 6’ncıyı da ekarte eden genç yıldız, ceza sahası üstünden soluyla plaseyi köşeye bıraktı: 2-0. Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili giren taraf ise Ankara temsilcisiydi. G.Saray kendi yarı alanına çekilirken Osmanlı bastırdı. 58’de seri çalımlarla Muslera ile karşı karşıya kalan Ndiaye sert vurdu ama Uruguaylı gole izin vermedi. 73’te Musa, sağdan koşu gösteren Vrsajevic’e harika bir attı ve oyuncu kale önünde bomboş kaldı. Fakat Muslera tehlikeyi savuşturdu. 79’da Selçuk’un frikiği kaleciye takıldı. Sonuç olarak Aslan istediğini ilk yarıdaki golleriyle aldı.