Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe üst üste ikinci defa THY Euroleague’de adını finale yazdırırken Ekpe Udoh muhteşem performansıyla öne çıktı. ABD’li pivot özellikle savunmada rakibin uzunlarına göz açtırmadı. Thompinks 6, Real Madrid’in yıldız pivotu Ayon ise sadece 2 sayı atabildi. Savunmadaki muhteşem oyununu etkili hücumlarıyla da süsleyen Udoh, 18 sayı ve 8 asistle galibiyete katkıda bulundu. Etkili savunma karşısında ne yapacağını şaşıran Real Madrid, Llull ve Carroll’ün dış atışlarıyla (toplamda 49 sayı) maça tutunmaya çalıştı. Karşılaşmanın hemen ardından açıklama mikrofonlara konuşan Ekpe Udoh, “Harika bir basketbol oynadık bu akşam. Maçın başından itibaren çok iyi mücadele ettik ve oyunu hiç bırakmadık” dedi. Udoh, rakibin hücumcularını etkisiz bırakmasıyla ilgili gelen soruyu, “Vesely ile ben çok iyi bir ikili oluşturduk” diye cevapladı. > Cahit Eroğul