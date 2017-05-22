Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga'nın şampiyonu Real Madrid'de Fransız teknik adam Zinedine Zidane, şampiyonluğunu ilan ettikleri Malaga maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Zinedine Zidane'ın açıklamaları; "Şu an çok mutluyum. Sonuçta en zor ve en güzel ligi kazandık. İnanılmaz duygular yaşıyoruz ve çok mutluyum"

EN BÜYÜK GÜN

"Her sezon olduğu gibi çok çalıştık ve mücadele ettik. Yalnızca çalışmayı düşünmek zorundaydık. Bazen zor ve karmaşık bir lig oldu. Sonunda kazandık. Profesyonel hayatımın en büyük günü. Bir şeye inanırsan ve onun için çalışırsan başarıyorsun"

DÜNYANIN EN İYİSİ

"Uzun yıllar sonra kupayı kazanmak çok önemli. Madrid için ligi uzun süre kazanmamanın ne anlama geldiğini biliyoruz çünkü Real Madrid dünyanın en iyisi. Bu kupayla tekrar geri döndük"

BAŞARI HERKESİN

"Bu başarı, muhteşem ve daima savaşan oyunculara ait. Birliktelik başarının anahtarı oldu"

FİNAL YORUMU

"Şu an kutlamak zorundayız ancak takımı Şampiyonlar Ligi finaline de hazırlamak zorundayız"