Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin İtalyan oyuncusu Luigi Datome, şampiyonluğun ardından Final Four öncesi verdiği sözünü tuttu ve saçlarını kestirdi. Kupa töreninin ardından Antic’in makasıyla saçları kesilen Datome, şampiyonluk nedeniyle büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Bu sevinci sonsuza kadar kalbinde hissedeceğini ifade eden yıldız oyuncu, “Şampiyon olursak saçlarımı kestireceğimi söylemiştim ve sözümü tuttum. Yeni bir format ve zorlu bir yolculuktu ama hem kulübümüz hem de Türk basketbolu için bir ilki gerçekleştirdik” dedi. Kendilerine olan güvenlerini hiçbir zaman yitirmediklerini belirten Datome, “Şampiyonluktan hiç şüphe etmedik” dedi.

TARTIŞMASIZ 1 NUMARA

Final Four’un En Değerli Oyuncusu Fenerbahçe’nin ABD’li uzunu Ekpe Udoh oldu. Real Madrid ile oynanan ilk maçta 18 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle oynayan Udoh, final karşılaşmasını da 10 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.