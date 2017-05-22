Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Avrupa’nın en büyük kupasını ülkemize getirerek son 4 yıldır verdiği büyük emeğin karşılığını aldı

Dış atış isabetleriyle üstünlük sağladığımız ilk çeyrekte savunmamız biraz daha iyi olabilirdi, yine de Sinan Erdem’deki muazzam atmosfere uygun bir başlangıç oldu (26-18; Kaliniç 12 sayı).

Sonrasında hep öndeydik gerçi, oyuncular için hem fiziki, hem de mental açıdan oldukça yıpratıcı olan mücadelede Bogdanovic 3. faulünü alıp çıkınca hücumda biraz zorlandık. Rakip kısalar isabetli atınca Olimpiakos’un henüz bir şey kaybetmemiş olduğu daha net görüldü; gösterişsiz, ama etkili bir savunma yaparak oyunda kalmaya devam ettiler.

Sarı-lacivertlilerin derin kadrosu performans paylaşımına zemin hazırladı. Bir türlü pes etmeyen geri dönüş ustası Olimpiakos’a gereken darbeyi arka arkaya gelen Ekpe Udoh blokları indirdi.

Son çeyrekte dakikalar giderek erirken Fenerbahçe Avrupa’nın en büyük kupasına - ve tarih yazmaya - giderek yaklaşıyordu.



Müthiş bir maç oldu, ama böyle zirvelere ulaşmak için bir maç yetmiyor. Çok defa bir sezon da yetmiyor. Nitekim Fenerbahçe son 4 yıldır verdiği büyük emeğin karşılığını aldı.

Geçen seneki kupayı kıl payı kaybettikten sonra ertesi sene yine aynı noktaya geldiler... Bu sefer öyle sağlam adımlarla geldiler ki daha maçtan önce üstünlüklerini kabul ettirmiş olarak favori gösterildiler...Finale çıktılar ve neredeyse 200 ülkede yayınlanan müthiş bir maç oynadılar.

Ve ülkemizin başarılara sevinmeye çok ihtiyacı olduğu bir dönemde bize Avrupa’nın en büyük kupasını getirdiler.