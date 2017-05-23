Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de şampiyonluk sonrası en önemli beklenti Ekpe Udoh'un kalması. Geçen sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalayan ve 1 milyon dolara NBA için çıkış hakkı bulunan Udoh'a yönetim, "Bir yıl daha devam edelim" isteğini iletti. Ekpe de, "Bunu tekrar yapmaya hazırım. Koçun söylediği gibi yeni başladık" ifadesini kullandı. 30 yaşındaki pivotun kalması için umutlar artarken, ABD basınında Golden State'nin Zaza'nın yerine Udoh'u almak istediği haberleri çıktı. 2010'da kendisini draft eden Golden State'nin Udoh'a nasıl bir teklif yapacağı merak konusu.

17 YIL SONRA BİR İLK

Dörtlü Final'de toplam 28 sayı, 20 ribaunt, 12 asist, 7 blokla oynayan Ekpe Udoh, Avrupa Ligi'nde 17 yıl sonra MVP seçilen ilk pivot olmayı başardı. Udoh'tan önce, 1999-2000 yılında Panathinaikos'un şampiyonluğundaki en büyük pay sahibi Zeljko Rebraca, pivot olarak MVP seçilmişti.